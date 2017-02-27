Последнее обновление: 27.02.2017 17:11

Китай разрешит иностранным инвесторам торговать валютными деривативами

Категории: Китай Банки

Регулятор валютного рынка КНР сообщил в понедельник, что намерен разрешить иностранным инвесторам на межбанковском рынке заниматься форвардными сделками, сделками "валютный своп" и опционами.

Государственное валютное управление Китая сообщило, что торговля деривативами может осуществляться с банками вне биржи как способ хеджирования валютного риска на рынке облигаций.

Иностранные центробанки, согласно новым правилам, не вошли в список институтов, которым будет разрешена торговля деривативами, говорится в сообщении регулятора.

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