Китай разрешит иностранным инвесторам торговать валютными деривативами

Регулятор валютного рынка КНР сообщил в понедельник, что намерен разрешить иностранным инвесторам на межбанковском рынке заниматься форвардными сделками, сделками "валютный своп" и опционами.

Государственное валютное управление Китая сообщило, что торговля деривативами может осуществляться с банками вне биржи как способ хеджирования валютного риска на рынке облигаций.

Иностранные центробанки, согласно новым правилам, не вошли в список институтов, которым будет разрешена торговля деривативами, говорится в сообщении регулятора.