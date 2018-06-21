В ЕС хотят ввести жесткие проверки на автобусных и железнодорожных станциях

Европейские правительства планируют ввести жесткие проверки на железнодорожных и автобусных станциях, чтобы остановить свободное передвижение просителей убежища открытыми границами континента. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным СМИ, это предложение является частью проекта соглашения, распространенного накануне встречи лидеров 10 европейских стран в Брюсселе в воскресенье.

Издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что проект соглашения также предусматривает штрафы для просителей убежища, которые не остались в тех странах Европейского Союза, где они зарегистрировались.

Газета Handelsblatt сообщила, что проект также предусматривает значительное расширение сил агентства пограничного контроля ЕС Frontex и создание общего для всего блока агентства по предоставлению убежища.

Канцлер Германии Ангела Меркель стремится получить общеевропейское соглашение о борьбе с нелегальными мигрантами, чтобы избежать кризиса, который наблюдался в 2015 году.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в среду подтвердил проведение в Брюсселе неформальной встречи с лидерами ряда стран ЕС по миграционной политике.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите на следующей неделе дадут согласие на изучение вопроса создания так называемых "региональных платформ разгрузки" за пределами ЕС, где будут рассматриваться заявки об убежище мигрантов еще до того, как те попадут на территорию Евросоюза, пишет Европейская правда.