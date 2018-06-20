Последнее обновление: 20.06.2018 13:33

Южнокорейская криптобиржа Bithumb сообщила о взломе и краже $32 миллионов

Южнокорейская биржа по обмену криптовалюты Bithumb была взломана в среду, с ее счетов были украдены 35 миллиардов вон ($31,51 миллиона) цифровой валюты.

Bithumb сообщила в заявлении на сайте, что она приостановила все торги после установления факта взлома и что “некоторые криптовалюты общей стоимостью в 35 миллиардов вон были изъяты в ночь на 19 июня”.

Биржа сообщила, что переместила все активы пользователей в безопасные “холодные кошельки”, а также пообещала “компенсировать украденные криптовалюты” собственными токенами.

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