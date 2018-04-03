Столица Южной Кореи выпустит собственную криптовалюту

Столица Южной Кореи Сеул разрабатывает собственную криптовалюту - S-Coin.

Как сообщает CoinDesk, валюта будет использоваться в программах социального обеспечения.

Мэр Сеула Пак Вон Сун сообщил, что город создаст фонд для поддержки продвижения технологии блокчейн. Он отметил, что блокчейн может применяться ко всему администрированию в столице, в том числе общественному транспорту.

Криптовалюту S-Coin можно будет использовать как способ оплаты городских программ соцобеспечения для госслужащих, молодых специалистов, и граждан, которые заботятся об окружающей среде посредством экономии электроэнергии, газа и воды.

Соцсеть Twitter объявила о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов с 27 марта.

До этого аналогичный запрет ввели компании Google и Facebook. В качестве примера рекламы, на которую распространяется новый запрет, Facebook привела баннер с призывом использовать пенсионные накопления для покупки биткоинов.