Последнее обновление: 03.04.2018 17:18

Столица Южной Кореи выпустит собственную криптовалюту

Столица Южной Кореи Сеул разрабатывает собственную криптовалюту - S-Coin.

Как сообщает CoinDesk, валюта будет использоваться в программах социального обеспечения.

Мэр Сеула Пак Вон Сун сообщил, что город создаст фонд для поддержки продвижения технологии блокчейн. Он отметил, что блокчейн может применяться ко всему администрированию в столице, в том числе общественному транспорту.

Криптовалюту S-Coin можно будет использовать как способ оплаты городских программ соцобеспечения для госслужащих, молодых специалистов, и граждан, которые заботятся об окружающей среде посредством экономии электроэнергии, газа и воды.

Соцсеть Twitter объявила о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов с 27 марта.

До этого аналогичный запрет ввели компании Google и Facebook. В качестве примера рекламы, на которую распространяется новый запрет, Facebook привела баннер с призывом использовать пенсионные накопления для покупки биткоинов.

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