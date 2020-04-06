Последнее обновление: 06.04.2020 13:26

ЦБ Южной Кореи изучает возможность выпуска собственной криптовалюты

Банк Кореи (центральный банк Республики Корея) в тестовом режиме запустил программу подготовки к выпуску собственной криптовалюты.

Об этом сообщило в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на финансовый регулятор страны, передает ТАСС.

Как пояснили в ЦБ, реальная необходимость выпуска криптовалюты довольно низка, поскольку в стране до сих пор существует спрос на наличные деньги и другие способы оплаты, однако финансовый регулятор рассматривает создание виртуальной валюты в качестве шага на «случай резкого изменения ситуации на внутреннем и зарубежном рынках».

«Технологические инновации в сфере платежных систем происходят стремительными темпами. ЦБ планирует создать тестовую систему по выпуску криптовалюты в качестве меры подготовки к изменениям», - цитирует Рёнхап заявление Банка Кореи.

По его информации, программа подготовки к выпуску криптовалюты была запущена в марте, на данный момент аналитики изучают правовое поле для создания государственной виртуальной валюты, а также соответствующую технологическую базу. Испытания системы запланированы на весь 2021 год .

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