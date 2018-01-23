Южная Корея запретит анонимный криптотрейдинг с 30 января

Власти Южной Кореи ужесточили правила торговли криптовалютами на местных биржах. Нововведения вступят в силу 30 января, пишет Reuters со ссылкой на заявление Комиссии по финансовым услугам.

Теперь для покупки или продажи криптовалюты каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. При этом имя владельца криптовалютного счета должно совпадать с именем владельца банковского счета, в ином случае транзакции будут запрещены.

Также сообщается, что к системе регистрации подлинного имени подключатся шесть местных банков.

Местные биткоин-инвесторы называют шаг правительства ожидаемым, однако не считают, что он повлечет за собой отток криптовалютных инвестиций из страны.

«Я не вижу причин выводить сейчас мои деньги», - сказал собеседник агентства.

Ранее власти Южной Кореи обязали всех криптовалютных трейдеров до конца января конвертировать анонимные цифровые счета в именные в соответствии с нормами AML/KYC-законодательства.

Кроме того, криптовалютные биржи будут должны передавать банкам информацию о транзакциях своих клиентов по решению правительства.