Южная Корея отказалась запрещать криптовалютный трейдинг

Представитель администрации президента Южной Кореи Джонг Ки-джун выступил с официальным заявлением о мерах, которые правительство страны собирается предпринять в отношении криптовалют. По его словам, власти не намерены запрещать криптотрейдинг, а также всесторонне поддерживают развитие блокчейн-технологий. Об этом пишет CCN.

«Во-первых, правительство Южной Кореи будет бороться с анонимным криптотрейдингом и привлекать к ответственности за манипулирование рынком, отмывание денег и мошеннические транзакции. Во-вторых, запрет на торговлю криптовалютой, предложенный министром юстиции Паком Сан-ги, будет обсуждаться и дорабатываться специальной рабочей группой. В-третьих, чрезмерная спекуляция и мошенническая деятельность будут серьезно наказываться. Однако правительство будет поддерживать и даже финансировать развитие блокчейн-технологий», - заявил Джонг Ки-джун.

Как написал у себя в Twitter корейский журналист Джозеф Янг, южнокорейское правительство выступило с официальным заявлением. В частности, оно будет бороться с манипулированием рынком и отмыванием денег. При этом запрета на торговлю криптовалютой не будет, рабочая группа разработает улучшенные методы регулирования.