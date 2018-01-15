Последнее обновление: 15.01.2018 17:46

Южная Корея отказалась запрещать криптовалютный трейдинг

Представитель администрации президента Южной Кореи Джонг Ки-джун выступил с официальным заявлением о мерах, которые правительство страны собирается предпринять в отношении криптовалют. По его словам, власти не намерены запрещать криптотрейдинг, а также всесторонне поддерживают развитие блокчейн-технологий. Об этом пишет CCN.

«Во-первых, правительство Южной Кореи будет бороться с анонимным криптотрейдингом и привлекать к ответственности за манипулирование рынком, отмывание денег и мошеннические транзакции. Во-вторых, запрет на торговлю криптовалютой, предложенный министром юстиции Паком Сан-ги, будет обсуждаться и дорабатываться специальной рабочей группой. В-третьих, чрезмерная спекуляция и мошенническая деятельность будут серьезно наказываться. Однако правительство будет поддерживать и даже финансировать развитие блокчейн-технологий», - заявил Джонг Ки-джун.

Как написал у себя в Twitter корейский журналист Джозеф Янг, южнокорейское правительство выступило с официальным заявлением. В частности, оно будет бороться с манипулированием рынком и отмыванием денег. При этом запрета на торговлю криптовалютой не будет, рабочая группа разработает улучшенные методы регулирования.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование