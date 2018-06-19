Последнее обновление: 19.06.2018 19:03

Некоторые достопримечательности Франции закрыты из-за забастовки персонала

Часть французских достопримечательностей, например, музей д'Орсэ и дворцовый комплекс Версаль, закрыты во вторник для посетителей из-за забастовки персонала.

"Во вторник, 19 июня, из-за забастовки Версальский дворец, Трианон и парк будут закрыты для публики. Сады останутся открытыми", — говорится на сайте Версаля.

Там сообщается, что в среду график работы тоже может быть нарушен, посетителям советуют перенести визит.

"Музей д'Орсэ будет закрыт сегодня, 19 июня, из-за забастовки. Приобретенные заранее билеты будут действительны в течение трех месяцев с даты приобретения. Для возмещения денег обращайтесь к продавцам билетов", — написано на сайте музея.

Забастовка во вторник проходит по призыву сразу нескольких профсоюзов, объединяющих сотрудников учреждений культуры. Согласно коммюнике, закрыты также Венсенский замок, Триумфальная арка, башни собора Парижской богоматери, Пантеон. Частично закрыт музей Пикассо в Париже.

Причиной для забастовки стало недовольство проектом реформы министерства культуры, который, в частности, подразумевает перевод 1,5 тысячи сотрудников из ведомства в различные учреждения и музеи, а также ряд других мер.

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