США не будут предоставлять убежище жертвам домашнего насилия

Вашингтон ужесточает правила предоставления убежища. Впредь США не будут предоставлять его жертвам домашнего насилия и не связанных с государством бандитских групп. Об этом в понедельник, 11 июня, заявил министр юстиции США Джефф Сешнс.

Эта мера должна существенно сократить поток беженцев из стран Центральной Америки, часто принимающих решение о миграции из-за этих обстоятельств, отмечает агентство AFP.

"Житель другой страны может страдать от угроз и насилия по ряду причин, связанных с социальными, экономическими, семейными или другими личными обстоятельствами. Однако закон о предоставлении убежища не предусматривает возмещения за все несчастья", - подчеркнул Сешнс. Он уточнил, что домашнее насилие является сложным для предотвращения видом преступлений - даже в США, и нет никаких доказательств, что другие страны не желают помочь жертвам этих преступлений.

Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. В апреле он обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике. Мексиканская сторона должна "остановить масштабные потоки наркотиков и мигрантов" в США, написал Дональд Трамп в Twitter. В противном случае Трамп угрожает выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Мексика абсолютно не препятствует притоку мигрантов через свою южную границу и их дальнейшему отъезду в США, отметил американский президент. По его словам, приезжие "насмехаются над нелепыми законами" США, которые регулируют вопросы миграции.