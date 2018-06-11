Молодежи ЕС раздадут 15 тысяч билетов для путешествий по Европе

Евросоюз выделит молодым гражданам ЕС 15 тысяч бесплатных билетов для путешествий по континенту в течение июля-октября.

Такая инициатива реализуется Еврокомиссией в странах-членах в рамках программы DISCOVEREU.

«DISCOVEREU поможет молодым людям лучше понять разнообразие Европы, получить удовольствие от богатой культуры, завести новых друзей и почувствовать собственную европейскую идентичность», - заявили в Еврокомиссии.

Аппликаты в возрасте от 18 лет могут подавать заявки на получение билетов на все виды транспорта в период с 12 до 26 июня и планировать свои путешествия как минимум в одну – максимум до четырех стран ЕС в период с июля по октябрь.

В Еврокомиссии уточнили, что бюджет этой программы составляет 12 млн евро на 2018 год.