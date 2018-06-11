Безвизовый режим между Беларусью и Китаем должен заработать осенью

Безвизовый режим между Беларусью и Китаем, скорее всего, заработает в октябре-ноябре текущего года, сообщил старший советник главного консульского управления МИД Ярослав Хмыль.

Соглашение вступит в силу после его ратификации. Поскольку нынешняя парламентская сессия заканчивается через две недели, скорее всего это произойдет уже во время следующей сессии в октябре-ноябре, отметил дипломат.

Соглашение о взаимном безвизовом режиме было подписано 10 июня во время визита Лукашенко в Китай.

Согласно документу, белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в течение одной поездки, но не более 90 дней в году. Аналогичная норма будет действовать в отношении граждан КНР.