В Германии хотят продавать тесты на ВИЧ для самостоятельного использования

Министерство здравоохранения Германии намерено с осени законодательно разрешить продавать тесты на ВИЧ, с тем чтобы каждый желающий мог при необходимости проводить их самостоятельно. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщают издания Funke Mediengruppe.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал тест на ВИЧ для самостоятельного использования новой вехой в борьбе с заболеванием. По его словам, такой экспресс-тест сможет охватить тех, кто иначе не стал бы его проходить.

Всего в Германии почти 90 тысяч человек ВИЧ-инфицированы. По данным Robert Koch-Institut, примерно 12,7 тысяч не знают о том, что у них есть это заболевание.

В Австрии такие тесты недавно уже начали продаваться в аптеках, уточняет dpa. Они могут определить наличие ВИЧ-инфекции примерно спустя 12 недель после заражения. Чем раньше инфицированный узнает свой диагноз, тем раньше он сможет начать лечение, а, например, другие в случае неопределенности смогут быть уверенными в том, что они не инфицированы, говорит Йенс Шпан.

До сих пор в Германии разрешено поставлять экспресс-тесты на ВИЧ только врачам, в медицинские учреждения, в пункты сдачи крови и в консультативные службы.