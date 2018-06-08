Австрия закроет семь мечетей и вышлет из страны имамов

Власти Австрии закроют семь мечетей на территории страны и вышлют за ее пределы большое число имамов, сообщил федеральный канцлер Себастьян Курц.

"В нашей стране не место параллельному обществу, политическому исламу и радикалистским тенденциям", - заявил он в пятницу на пресс-конференции в Вене.

Решение принято, в частности, из-за нарушения принципа "позитивного отношения к обществу и государству", указал глава австрийского правительства. По его словам, будут закрыты две мечети в Верхней Австрии, одна - Каринтии и четыре в Вене. Основанием для этого решения являются нормы принятого в 2015 году закона об исламе, требующего лояльного отношения мусульман к австрийским общественным нормам и принципам.

Как указал министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль, в настоящее время идет проверка в отношении 40 имамов на предмет нарушения ими запрета на иностранное финансирование. По делам двух из них уже приняты решения о депортации, указал глава МВД. В общей сложности в поле зрения правоохранительных органов оказались 60 из 260 исламских проповедников в Австрии.

"Мы пока находимся в начале этой работы", - добавил Кикль.

Все 40 имамов, в отношении которых идет проверка, являются членами базирующейся в Кельне Ассоциацией турецких исламских культурных объединений в Европе ATIB, которая связана с турецким государственным ведомством по религиозным делам Diyanet. По словам министра культуры Австрии Гернота Блюмеля, ATIB обходила австрийский закон, запрещающий иностранное финансирование имамов.

Решение о проверке деятельности мечетей и имамов ATIB принято после проведения расследования инсценировки Галлиполийского сражения, которое Турция выиграла во время Первой мировой войны. В одной из венских мечетей в марте прошел спектакль, в котором участвовали одетые в военную униформу дети. Они маршировали, отдавали честь, размахивали турецкими флагами, а также изображали погибших солдат.

Фотографии инсценировки были выложены в Facebook, а затем на фоне резкой критики "националистского спектакля" были удалены. Мечеть находится в ведении ассоциации ATIB.