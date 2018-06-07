В Польше назревает скандал: армия решила собирать данные о нацменьшинствах

Руководство польской армии через военные штабы в воеводствах решило собрать у местных органов власти данные о гражданах страны другой национальности.

В генштабе ВС Польши утверждают, что это делается из соображений безопасности, а представители оппозиции и национальных меньшинств Польши подчеркивают, что это - нарушение конституции и дискриминация граждан страны по национальному признаку, информирует Rmf24.pl.

Как узнали журналисты радио, военные штабы в нескольких регионах южной и юго-западной Польши разослали письма старостам несколько десятков населенных пунктов, в которых просят до сентября 2018 года предоставить информацию по нескольким пунктам. Идет речь, в частности, о "ситуации относительно лиц других национальностей, кроме польской, в частности их количестве, уровне интегрированности с остальным польским обществом, уровне жизни, главных проблемах и конфликтах в их местах проживания, наличии формальных и неформальных лидеров организаций и обществ, которые объединяют вокруг себя лица, декларирующие принадлежность к другим этническим группам, кроме польской".

В письме также есть просьба указать места инфраструктуры, где можно разместить значительные группы людей (беженцев), физико-географические условия территории, через которые может произойти миграция во время конфликта, а также информацию о локальных СМИ - прессе, радио, телевидении, интернет-сайтах.

В польском генштабе подчеркнули, что эти действия являются "конституционным долгом по защите независимости страны и неприкосновенности границ, который требует целостной оценки развития оборонного потенциала". По информации ГШ ВС Польши, сбор этой информации имеет статистический, количественный и качественный характер.

Реагируя на инициативу польской армии, бывший министр национальной обороны РП Томаш Семоняк подчеркнул, что сбор такой информации является нарушением конституции, поскольку армия должна защищать от внешних угроз всех граждан Польши, несмотря на их национальность. По его мнению, сбор этой информации является скандалом, на который должен отреагировать действующий министр обороны страны. Он также заметил, что сбор такой информации не относится к компетенции армии.

Председатель Объединения украинцев в Польше (ОУП) Петр Тыма отметил, что такие инициативы могут уничтожить многолетние наработки независимой Польши в части позитивного отношения к нацменьшинствам.

"Эти действия могут приводить к напряжению в локальных сообществах и, в конечном итоге, к дискриминации. Это форма стигматизации, выделения граждан, которая ставит под сомнение лояльность к польскому государству только с учетом того, что кто-то является активным в среде нацменьшинств", - подчеркнул Тыма.

По его убеждению, эти действия очень опасны, поскольку приводят к росту недоверия относительно нацменьшинств. Он отметил, что это может повлечь рост ненависти на национальной почве, к чему приложит руку государство.

Глава ОУП сообщил, что этим делом должен заняться польский омбудсмен, уполномоченный польского правительства по вопросам равноправного отношения, комиссия Сейма по вопросам национальных и этнических меньшинств. Тыма добавил, что также не останется в стороне этого вопроса.