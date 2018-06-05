Размещение в Польше войск НАТО поддержали 67% жителей - опрос

Размещение в Польше иностранных войск из стран-членов НАТО поддерживают 67% жителей республики, свидетельствуют данные исследования социологической лаборатории CBOS, проведенного в мае текущего года.

Это самые высокие до сих пор показатели поддержки размещения в Польше войск НАТО.

Твердую поддержку для базирования в Польше войск других стран НАТО заявили 24% опрошенных, умеренную поддержку — 43%. Суммарный процент сторонников военного присутствия НАТО в Польше — 67%, что на 2% больше, чем в феврале прошлого года.

Противниками присутствия войск альянса на территории Польши являются 22% опрошенных, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Из них 17% возражает против размещения войск НАТО умеренно, а 5% — безусловно. Не имели мнения по этому вопросу 11% респондентов — их процент остался на том же уровне, что и в предыдущем исследовании.

Как сообщалось ранее, Польша сделала предложение США о размещении у себя на постоянной основе американской бронетанковой дивизии и готова понести для этого расходы в сумме 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.