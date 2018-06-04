Последнее обновление: 04.06.2018 16:00

Жители Германии боятся финансовых кризисов больше, чем воров

Самой большой угрозой для своего финансового благополучия большинство немцев считает вероятность нового финансового кризиса. Об этом заявили 61% респондентов, участвовавших в опросе Алленсбахского института общественного мнения.

Кроме того, 57% опрошенных указали, что боятся инфляции. 55% опасаются квартирных воров. При этом лишь 28% респондентов считают, что их имуществу в настоящее время грозит потенциальная опасность.

Еще один вопрос касался отношения немцев к собственности. 63% участников опроса заявили, что собственность означает свободу. 21% респондентов уверены, что с ростом состояния портится характер. И только 15% опрошенных согласны с марксистской гипотезой о том, что капитал является источником эксплуатации и отчуждения рабочих.

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