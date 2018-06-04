Последнее обновление: 04.06.2018 11:48

Российскому союзу биатлонистов сохранили допинговые санкции

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не восстанавливать полноценное членство в организации Союза биатлонистов России, как минимум, до осени.

Завершившийся 3 июня в австрийском Леоганге исполком IBU принял решение оставить Союз биатлонистов России в статусе временного члена международной организации, не восстанавливая полноценное членство в IBU, сообщает Спорт Экспресс.

"Исполком IBU обсудил ситуацию в СБР и принял к сведению избрание нового руководства. IBU отдает должное усилиям и работе, которая проводится в СБР. Тем не менее, решение о восстановлении СБР будет передано на рассмотрение Конгресса IBU", - говорится в пресс-релизе международной организации.

Статус СБР был понижен до "временного члена IBU" в декабре 2017 года после допинговых скандалов.

Конгресс IBU, на котором может быть снова рассмотрен вопрос о санкциях в отношении СБР, должен состояться в Хорватии в начале сентября.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Спорт
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование