Российскому союзу биатлонистов сохранили допинговые санкции

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не восстанавливать полноценное членство в организации Союза биатлонистов России, как минимум, до осени.

Завершившийся 3 июня в австрийском Леоганге исполком IBU принял решение оставить Союз биатлонистов России в статусе временного члена международной организации, не восстанавливая полноценное членство в IBU, сообщает Спорт Экспресс.

"Исполком IBU обсудил ситуацию в СБР и принял к сведению избрание нового руководства. IBU отдает должное усилиям и работе, которая проводится в СБР. Тем не менее, решение о восстановлении СБР будет передано на рассмотрение Конгресса IBU", - говорится в пресс-релизе международной организации.

Статус СБР был понижен до "временного члена IBU" в декабре 2017 года после допинговых скандалов.

Конгресс IBU, на котором может быть снова рассмотрен вопрос о санкциях в отношении СБР, должен состояться в Хорватии в начале сентября.