Последнее обновление: 27.04.2022 13:54

IIHF лишила Россию права проводить ЧМ-2023 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о переносе чемпионата мира 2023 года из России.

"Заботясь о безопасности и благополучии всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет IIHF принял решение отозвать у России право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года", - говорится в заявлении.

Турнир планировалось провести в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

"Альтернативная страна проведения чемпионата мира будет утвержден во время Ежегодного конгресса IIHF 2022 года в Тампере, Финляндия, который состоится в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года", - сказано в сообщении.

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