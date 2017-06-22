Последнее обновление: 22.06.2017 16:43

МОК готовит санкции против России

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что против России будут введены санкции за использование допинга на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Как заявил он в интервью газете The New York Times, нельзя забыть то, что произошло в Сочи. "Мы ясно дали понять, что прошлое - то, что произошло там - должно быть санкционировано.

Между тем Т.Бах не стал озвучивать серьезность наказания, сославшись на продолжающуюся работу двух олимпийских комиссий, которые изучают случаи нарушения антидопингового законодательства россиянами.

Т.Бах выразил надежду, что санкции будут введены до октября 2017 года, по крайней мере, когда начнется квалификационный этап зимних Олимпийскийх игр 2018 года в Пхёнчхане.

В МИД РФ назвали планы МОК утвердить санкции в отношении российского спорта за допинг политизированным решением и следствием изоляционной политики в отношении Москвы.

"Вся история в отношении допинга и России была политизирована от начала до конца. По-моему, всем очевидна мотивация, тем более сейчас", - сказала сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента МОК.

"Это был удар по российскому спорту. Почему он был нанесен? Потому что, наверное, я так думаю, это была часть изоляционной политики, которую объявили США при администрации Обамы", - заявила М.Захарова.

В связи с этим, отметила представитель МИД, новые решения в данном направлении Москву удивлять не будут.

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