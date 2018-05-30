Спецслужбы Кыргызстана обвинили в коррупции бывшего премьера

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ) во вторник вечером предъявил бывшему премьер-министру республики Сапару Исакову обвинение в коррупции и запретил покидать страну, сообщила пресс-служба ГКНБ.

Обвинение с подпиской о невыезде предъявлены Исакову в рамках уголовного дела по фактам коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ, которое расследует ГКНБ, и в рамках которого ранее были задержаны несколько руководителей Национального энергохолдинга и подчиненных ему ведомств.

“Моим возмущениям нет предела... мы с адвокатами будем тесно работать, будем доказывать невиновность... но я скажу, что это полный беспредел”, - сказал Исаков журналистам после предъявления обвинения, пишет Рейтер.

Исаков, близкий соратник экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, возглавил правительство республики в августе 2017 года, сменив на этом посту Сооронбая Жээнбекова, который в ноябре 2017 года стал президентом Кыргызстана. В апреле 2018 года парламент республики отправил в отставку правительство, которое возглавлял Исаков, объявив Кабинету вотум недоверия.

ГКНБ сообщил, что Исаков, в бытность его заместителем руководителя аппарата президента в 2013 году, использовал свое политическое положение при реализации проекта по модернизации ТЭЦ Бишкека и совместно с группой лиц путем заранее спланированных действий пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, что нанесло государству ущерб в особо крупном размере.

По официальным данным, подрядчиком для модернизации ТЭЦ Бишкека была выбрана китайская компания TBEA, (Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd) успешно осуществившая в Кыргызстане несколько энергетических проектов. Стоимость проекта модернизации ТЭЦ составила $386 миллионов, договор предусматривал строительство “под ключ” с фиксированной общей ценой.

Средства на модернизацию предоставил китайский Эксимбанк сроком на 20 лет под 2,0 процента годовых и льготным периодом на 11 лет. Контракт-соглашение был подписан осенью 2013 года и ратифицирован парламентом страны.