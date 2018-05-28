Главу центробанка Латвии лишили доступа к гостайне

Бюро по защите конституции (служба контразведки) Латвии аннулировало подозреваемому во взяточничестве президенту Банка Латвии (центробанка) Илмару Римшевичу допуск к государственной тайне, заявил журналистам в понедельник его адвокат Саулведис Варпиньш.

Президент Банка Латвии подозревается в вымогательстве и получении крупной взятки. В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным. В качестве меры пресечения в его отношении введены запрет принимать решения в качестве президента ЦБ Латвии и подписка о невыезде.

"Римшевич лишен доступа к гостайне", - сказал Варпиньш.

В Бюро подтвердили, что проверка по делу Римшевича завершена, но комментировать принятое решение может только он сам.