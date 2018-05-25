В ЕС вступили в силу новые правила защиты персональных данных

В Евросоюзе в пятницу, 25 мая, вступили в силу новые законодательные требования по защите, обращению и использованию персональных данных граждан.

«Новый регламент по защите данных (GDPR) имеет целью защищать всех граждан ЕС от нарушений конфиденциальности и вмешательство в персональные данные в времена, где цифровые технологии определяют развитие мира. Вместе они создают более четкие и эффективные условия для бизнеса», - заявили в комитете Европарламента по вопросам гражданских свобод.

Отныне персональные данные могут быть использованы лишь при таких условий и требований: гражданин должен дать свой четкое позитивное разрешение» перед использованием его данных; человек имеет право получать четкую и понятную информацию о том, кто использует данные, как и с какой целью; гражданин может требовать, чтобы его персональные данные были удалены (право «быть забытым»); имеет право передать персональные данные другому провайдеру услуг и право знать, были ли персональные данные похищены.

Новые правила касаются всех компаний, которые действуют в ЕС, даже если эти организации базируются вне территории ЕС.

За нарушение регламента относительно персональных данных предусмотрены взыскания в форме предупреждений, предписаний, а также штрафов.

Максимальный размер штрафных санкций за наиболее серьезные нарушения может достигать 4% от годового мирового оборота компании.