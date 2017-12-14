Последнее обновление: 14.12.2017 20:07

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 14,5%

Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года. Учитывая усиление инфляционных рисков проведения более жесткой монетарной политики необходимо для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении НБУ.

В течение последних двух месяцев темпы потребительской инфляции снижались, однако медленнее, чем прогнозировал Национальный банк.

В ноябре 2017 года она составляла 13,6% годовых.

Следующее заседание монетарного комитета состоится в январе 2018 года.

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