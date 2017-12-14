НБУ продлил требование о продаже 50% валютной выручки на полгода

Национальный банк Украины сохранил требование касательно обязательной продажи поступлений в Украину в инвалюте в пользу юрлиц на уровне 50%, до которого она была снижена в апреле этого года.

"Правление НБУ считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно является эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений инвалюты на межбанк и, соответственно, важным для стабильности на валютном рынке", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Как и раньше, уполномоченный банк должен предварительно зачислять поступления в инвалюте, на которые распространяется требование, на отдельный счет "Распределительные счета субъектов хозяйствования". На следующий день после зачисления этих средств на распределительный счет банк должен осуществить их обязательную продажу без поручения клиента.

В то же время расширен перечень операций бизнеса, поступления по которым не являются обязательными к продаже. Теперь требование не будет распространяться на переводы, которые были осуществлены банком за счет собственных (не купленных) средств клиента, которые возвращаются иностранным банком.

"Как и раньше, инвалюта, которая была куплена и возвращена, может быть использована клиентом в течение семи дней после дня их перечисления уполномоченным банком. На 8 день после дня перечисления такие поступления подлежат обязательной продаже, при условии если не превышен 10-дневный срок использования резидентом купленной иностранной валюты", - сообщает пресс-служба.

Решение о сохранении требования утвержден постановлением Правления НБУ № 129 от 13 декабря 2017 года, которое вступает в силу с 14 декабря 2017 года и действует по 13 июня 2018 включительно.