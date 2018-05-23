Власти Кипра обещают тщательно проверять богачей-претендентов на паспорт

Власти Кипра ужесточили процедуру проверок выдачи паспортов для иностранных инвесторов. Об этом во вторник на государственном радио сообщил министр финансов Кипра Харрис Георгиадес.

"Например, кроме проверок (для выдачи паспортов), которые проводились до сегодняшнего дня, отныне будут проводиться в каждом конкретном случае тщательные, исчерпывающие проверки специализированными иностранными фирмами", - сказал он.

Кипр не раз критиковали за вероятную схему "наличные за паспорт", которая прежде всего привлекает богачей из России и Китая.

"Мы не согласны с утверждением о том, что паспорт Кипра можно купить. Кипрский паспорт - как и любой паспорт другого государства - выдается на основе конкретных оснований", - сказал Георгиадес.

Он добавил, что из-за пробелов в кипрском законодательстве изменения были необходимы.

Отмечается, что в 2013 году, когда страна находилась на грани банкротства, кипрские власти позволила иностранцам получать паспорта, если они инвестировали минимум два миллиона евро в кипрские активы, бизнес, государственные облигации и постоянно проживали бы на острове.