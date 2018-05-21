В грузинской столице заработала туристическая полиция

Подразделение патрульной полиции Грузии с сегодняшнего дня приступило к патрулированию туристических районов Тбилиси. Об этом сообщает Кавказ Online со ссылкой на заявление МВД Грузии.

"Подразделение патрульной полиции МВД Грузии с сегодняшнего дня приступило к патрулированию туристических районов Тбилиси с целью обеспечения ещё большей безопасности", - говорится в сообщении.

По данным грузинского МВД, на первом этапе на улицах Тбилиси будут работать 10 групп патрульной полиции. Однако Департамент патрульной полиции не исключает, что количество задействованных в туристических районах патрульных увеличится во время активной туристической фазы.

Отмечается, что необходимость усиления охраны в туристических местах столицы возникла после того, как возросло количество краж.