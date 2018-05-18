Во Франции бастуют железнодорожники, в Италии транспортники будут бастовать 26 мая

Французские железнодорожники вновь объявили забастовку, что привело к значительным перебоям в работе транспортной системы страны, сообщает газета Le Figaro.

На работу не вышли около 15% сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF). В частности, в забастовке принимают участие около 51% машинистов и примерно 19% диспетчеров.

Отмечается, что в результате забастовки отменили около половины скоростных поездов TGV и региональных поездов TER. Планируется, что забастовка продолжится в субботу.

Забастовки французских железнодорожников начались еще в начале апреля. Участники забастовок недовольны планами правительства лишить их особого статуса, который гарантирует им ряд привилегий и льгот, в том числе - ранний выход на пенсию.

В Италии забастовки транспортников пройдут 26 мая. МИД РФ предупредил о забастовках, запланированных на 26 мая, персонала железнодорожных компаний и технического персонала аэропортов в Милане.

"В Италии 26 мая пройдут восьмичасовые забастовки персонала железнодорожных компаний FSI, NTV и TRENORD с 22:00 по местному времени. Вероятны нарушения графика движения поездов. В этот же день планируются забастовки технического персонала аэропортов Милана (MXP и LIN), а также членов экипажа авиакомпании Blue Panorama Airlines. Возможны задержки и отмена рейсов", - сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ в Twitter.