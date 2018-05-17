Еврокомиссия подала в суд на 6 стран ЕС за "грязный" воздух

Еврокомиссия направила в Суд ЕС дела в отношении шести стран-членов в связи с невыполнением ими мероприятий по обеспечению чистоты воздуха. Соответствующее решение руководящий институт принял в четверг.

«Еврокомиссия передала дела в отношении Франции, Германии, Венгрии, Италии, Румынии и Великобритании в Суд ЕС в связи с невыполнением соблюдения принятых объемов лимитов относительно качества воздуха», - заявили в руководящем институте ЕС.

Как подчеркивается, Еврокомиссия стремится обеспечить условия, чтобы европейцы дышали чистым воздухом. В связи с этим сегодня была принята инициатива «Европа, которая защищает: чистый воздух для всех». В ней определены меры, которые должны принять страны-члены в сфере защиты чистоты воздуха.