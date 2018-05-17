Последнее обновление: 17.05.2018 18:10

Еврокомиссия подала в суд на 6 стран ЕС за "грязный" воздух

Еврокомиссия направила в Суд ЕС дела в отношении шести стран-членов в связи с невыполнением ими мероприятий по обеспечению чистоты воздуха. Соответствующее решение руководящий институт принял в четверг.

«Еврокомиссия передала дела в отношении Франции, Германии, Венгрии, Италии, Румынии и Великобритании в Суд ЕС в связи с невыполнением соблюдения принятых объемов лимитов относительно качества воздуха», - заявили в руководящем институте ЕС.

Как подчеркивается, Еврокомиссия стремится обеспечить условия, чтобы европейцы дышали чистым воздухом. В связи с этим сегодня была принята инициатива «Европа, которая защищает: чистый воздух для всех». В ней определены меры, которые должны принять страны-члены в сфере защиты чистоты воздуха.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование