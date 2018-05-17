Лидеры ЕС пытаются выработать единую стратегию в отношении пошлин США

Лидеры Евросоюза в среду попытались прийти к консенсусу перед лицом угрозы введения США пошлин на импорт стали и алюминия, в то время как часть членов блока опасается начала торговой войны, а другие отказываются идти на уступки.

Президент США Дональд Трамп в марте ввёл 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на алюминий из соображений национальной безопасности, которые пока не действуют на поставки из ЕС до завершения переговоров 1 июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры ЕС, собравшиеся на саммите в Болгарии, сказали, что блок не будет вести переговоры под дулом пистолета. Председательствующий на саммите Дональд Туск в среду сказал, что ключевое значение имеет единство внутри ЕС.

“В данном случае единство - наша главная сила, и моя цель проста - мы должны стоять на своем, - сказал Туск на пресс-конференции. - Это означает бессрочное освобождение от пошлин США на алюминий и сталь. Тогда мы обсудим возможную либерализацию торговли с США”.

По его словам, ЕС и США - друзья и партнеры, поэтому пошлины США не могут быть оправданы соображениями национальной безопасности. “Сама мысль о том, что ЕС может быть угрозой для США, абсурдна”, - сказал он, добавив, что Трамп лишил Европу “всех иллюзий”, начав торговый спор и выйдя из ядерной сделки с Ираном.

“Глядя на последние решения президента Трампа, можно даже подумать: с такими друзьями враги не нужны. Но, честно говоря, Европа должна быть благодарна президенту Трампу. Потому что благодаря ему мы избавились от всех иллюзий”, - сказал Туск.

Дискуссии продолжатся на встрече министров торговли ЕС 22 мая. Берлин призывает партнеров по блоку быть более гибкими в преддверии назначенного США крайнего срока 1 июня. Германия - крупнейший среди стран Европы экспортёр в США и рискует потерять более 1 миллиона рабочих мест в случае торговой войны ЕС и Вашингтона.

По словам источника в ЕС, лидеры блока сошлись во мнении, что в обмен на бессрочное освобождение от пошлин могут обсудить с Вашингтоном углубление сотрудничества в сфере СПГ, реформу ВТО и расширение доступа на рынки друг друга для автопрома, а также госзакупок.

Еврокомиссия ранее сообщила, что ответит на пошлины введением собственных тарифов на американские товары, включая мотоциклы и виски. Как ожидается, на этой неделе Еврокомиссия уведомит о своих планах ВТО.