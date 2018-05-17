Последнее обновление: 17.05.2018 11:05

ЕС предложил США увеличить поставки газа в обмен на отмену новых пошлин

Еврокомиссия в обмен на отказ США от пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза предлагает увеличить объемы поставок в страны-члены сообщества сжиженного газа из США с расширением соответствующей инфраструктуры, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Ситуацию в торговле с США после введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий обсудили в среду за неформальным ужином в Софии лидеры 28 стран-членов ЕС. США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.

"Еврокомиссия для урегулирования ситуации предлагает несколько мер, в том числе увеличение объемов поставок в ЕС сжиженного газа американскими компаниями и расширение соответствующей инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

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