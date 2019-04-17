Последнее обновление: 17.04.2019 17:05

ЕС опубликовал список рискующих попасть под пошлины товаров из США на $20 млрд

Европейская комиссия в среду опубликовала список американских товаров стоимостью около $20 миллиардов, в отношении которых могут быть введены импортные пошлины в связи с продолжающимся спором по поводу субсидирования ведущих авиаконцернов.

Разбирательство США и ЕС во Всемирной торговой организации из-за субсидий, предоставляемых американскому авиапроизводителю Boeing и его европейскому конкуренту Airbus, тянется уже почти 15 лет.

В перечень Еврокомиссии, который еще будет вынесен на публичные обсуждения, включены такие товары, как рыба, табак, чемоданы, самолеты, вертолеты, тракторы и игровые консоли.

Консультации будут продолжаться до 31 мая, после чего список может быть скорректирован.

“ЕС остается открытым для переговоров с США, если они будут без каких-либо предварительных условий и нацелены на справедливый результат”, - заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Евросоюз сообщил в понедельник, что готов начать официальные торговые переговоры с США.

Вашингтон на прошлой неделе сообщил, что может ввести пошлины на товары из Евросоюза стоимостью $11 миллиардов на фоне спора о субсидировании авиаконцернов.

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