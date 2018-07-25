ЕС готов ввести пошлины на товары из США стоимостью $20 млрд - еврокомиссар

Европейская комиссия готовится ввести пошлины на импорт американской продукции стоимостью $20 миллиардов, если Вашингтон введет пошлины на импорт автомобилей из ЕС, сказала еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём шведской газете Dagens Nyheter в среду.

“Мы надеемся, что до такого не дойдет и мы сможем прийти к решению. Если нет, то Европейская комиссия готовит достаточно длинный перечень многих американских товаров. Их стоимость составит около $20 миллиардов. Возможные ответные меры не будут направлены на конкретные штаты США", - сказала Мальмстрём.

“Нет, сейчас речь о более общих товарах, таких как сельскохозяйственная продукция, оборудование, высокотехнологичная продукция и другие товары”, - сказала она.

По словам Мальмстрём, она не считает, что к предложению министра финансов США Стивена Мнучина отказаться от пошлин, торговых барьеров и субсидий стоит относиться серьезно, поскольку у США есть законы и субсидии, защищающие американские отрасли.

“Мы пытались ранее в рамках переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) заставить США ослабить эти законы. Это было абсолютно бесполезно. Они ни на миллиметр не сдвинулись”, - сказала еврокомиссар.

Мальмстрём входит в состав делегации ЕС, которая в среду проведет переговоры о долгосрочном торговом соглашении с США в Вашингтоне.