ВТО разрешила Евросоюзу вводить штрафные пошлины на товары из США

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила ЕС облагать штрафными пошлинами импортируемые из США товары на сумму 4 млрд долларов (3,4 млрд евро) в год.

Как указано в заявлении ВТО во вторник, 13 октября, эта мера является адекватной "невыгодным эффектам", вызванным противозаконным субсидированием властями США американского авиаконцерна Boeing.

Спор о государственной помощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту - концерну Airbus - длится более 16 лет. В итоге ВТО признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей. В 2019 году организация позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро. Пострадали самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло, передает DW.

Американские авиастроители раскритиковали решение ВТО. Как указывается в заявлении Boeing, "нет никаких веских оснований для того, чтобы ЕС принял ответные меры в отношении каких-либо американских товаров". Решение Airbus и ЕС вводить штрафные тарифы для американских производителей и их работников вызывает разочарование, отметили в концерне.

В свою очередь в Airbus заявили, что приветствуют введение штрафных пошлин на товары из США и надеются на решение долговременного спора о незаконных субсидиях. Как указывается в заявлении концерна, Airbus безоговорочно поддерживает Еврокомиссию в осуществлении мер, необходимых для создания сбалансированных конкурентных условий.