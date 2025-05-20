Последнее обновление: 20.05.2025 12:15

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник снижаются

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник снижаются.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $65,33 за баррель, что на $0,21 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,13 до $65,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,19 до $61,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,17 до $62,14 за баррель.

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