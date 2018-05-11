Белорусы активно скупают недвижимость в Польше

По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, в прошлом году граждане Беларуси приобрели в соседней стране 13 397, 14 кв. метров жилья и 2 016,20 кв. метров коммерческих помещений.

Больше недвижимости покупали в Польше только граждане Украины (80 097,61 кв. метров) и Германии (41 692,93 кв.метров), пишет zautra.by.

Недвижимостью на территории соседнего государства в 2017 году обзавелись также юридические лица из нашей страны. С их учетом на долю представителей Беларуси пришлось 15 624, 62 кв. метров из 754 998,43 квадратов, одобренных к продаже иностранцам. Для сравнения: в прошлом году белорусские физические и юридические лица приобрели на польском рынке недвижимости 14 311 квадратных метров.

Лидерами за счет крупных покупок офисной, торговой, складской недвижимости стали работающие на рынке Польши компании-резиденты Кипра (152 144, 24 кв. м.), Люксембурга (100 489, 74 кв. м.) и Нидерландов (85 673, 79 кв. м.). Что касается других восточноевропейских соседей Польши, то например, представители России в 2017 году приобрели 11 795, 40 квадратов, Литвы – 2 778, 34 кв. метра. Наиболее привлекает инвесторов недвижимость в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Лодзи и Познани.

Что касается земельных участков, на которых располагаются эти объекты недвижимости, а также сельскохозяйственных и лесных угодий, их в прошлом году было продано 4 483,47 гектаров. Белорусский «кусочек Польши» составил 4,70 гектаров. Впереди всех по земельной собственности оказались представители Германии (1 191, 42 га) и Австрии (566, 43 га). Большинство из земельных участков концентрируется в Мазовецком, Поморском и Нижнесилезском воеводствах.