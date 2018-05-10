Последнее обновление: 10.05.2018 10:38

Десятки человек задержаны на антиправительственном митинге в Казахстане

Полиция Казахстана задержала десятки человек, откликнувшихся на призыв оппонента президента Нурсултана Назарбаева и вышедших на митинг в крупнейшем городе страны в четверг.

Более сотни человек вышли на акцию протеста в центре Алма-Аты. Некоторые из них несли плакаты с надписями “Свободу политическим заключенным” и “Прекратите пытки”. Корреспондент Рейтер видел, как полицейские задержали минимум 50 человек.

Организатором акции протеста выступил Мухтар Аблязов, бывший банкир и яростный критик Назарбаева. Заочно осужденный за мошенничество в Казахстане Аблязов проживает во Франции и использует социальные сети для привлечения сторонников в богатом нефтью государстве.

Законодательство Казахстана, бывшей советской республики с населением в 18 миллионов человек, предусматривает запрет на проведение общественных протестов без согласования с властями.

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