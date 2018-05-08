Потребление золота в Китае начинает увядать - GFMS

Спрос населения на золото в стране - крупнейшем в мире потребителе этого драгметалла, Китае, перестает расти и движется в сторону снижения, резюмирует отраслевое исследовательское агентство GFMS свой анализ внешнеторговой статистики Китая за первый квартал и опрос участников рынка.

“Постепенное смещение китайского ювелирного производства от изделий из чистого золота к лигатурным сплавам и 3D-печати сохраняется, и потребление золота в китайском обществе продолжит движение в сторону снижения”, - говорится в обзоре аналитика Самсона Ли.

По его подсчетам, в первом квартале импорт золота в Китай из Гонконга и Швейцарии, обычно составляющий порядка 85 процентов ввоза драгметалла в страну, вырос в годовом сопоставлении на 14,2 процента до максимума двух лет в размере 291,4 тонны, но динамика обусловлена в первую очередь эффектом низкой базы в 2016-2017 годах.

В марте, вопреки ожиданиям сезонного роста спроса по завершении празднования Лунного нового года, импорт золота в Китай на этих двух основных направлениях рухнул на 27 процентов до минимума с 2012 года в размере 99,1 тонны.

За полгода с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года в Китай было импортировано 503,8 тонны драгметалла - минимум за пять лет, или на 20,1 процента ниже, чем за тот же период годом ранее, подсчитал аналитик GFMS, входящего в группу Thomson Reuters.

Он также отметил снижение роли Гонконга как источника золота для материкового Китая: с октября 2017 года по февраль 2018 на его долю пришлось 43,4 процента поставок по сравнению с 57,3 процента в 2017 году и 60,2 процента в 2016.

Премия к международным котировкам на китайском рынке в первом квартале 2018 года составила в среднем $7,8 на унцию, говорится в обзоре.

Ранее два крупнейших российских госбанка анонсировали суммарные планы по продаже в Китай в 2018 году более 40 тонн золота с мирового рынка.

По оценке China Gold Association, в первом квартале 2018 года потребление золота в КНР сократилось на 5,4 процента к прошлогоднему до 285 тонн, при этом производство драгметалла из собственного и импортного сырья выросло на 1,9 процента до 113,4 тонны.