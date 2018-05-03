Последнее обновление: 03.05.2018 17:45

Почти половина молодых европейцев считает необходимыми реформы в ЕС - опрос

Почти 50% молодых участников соцопроса из семи стран ЕС считают, что политическая система в их странах должна быть реформирована, показали результаты опроса фонда TUI, опубликованные на официальном сайте в четверг.

Среди респондентов 45% высказали мнение о том, что политическая система в их странах должна быть реформирована, 28% заявили, что их странам необходимы радикальные перемены, 17% опрошенных считают, что политические системы в их странах функционируют удовлетворительно.

Респонденты из Германии были чаще удовлетворены политической системой, в то время как большинство опрошенных из Греции (52%), Италии (43%), и Испании (35%) считают, что их странам необходимы радикальные перемены.

Опрос показал, что сторонники коренных перемен чаще высказывались против демократического строя.

Европейской молодежи также были заданы вопросы относительно Европейского союза. Несмотря на то, что только 33% опрошенных доверяют политическим институтам ЕС, 71% респондентов высказались против выхода их страны из Евросоюза.

Приоритетной задачей для ЕС 44% опрошенных считают борьбу с терроризмом, 34% заявили, что отметили необходимость защиты окружающей среды, 33% — регулирование миграции. Экономический рост (39%) и сокращение социального неравенства (35%) были названы респондентами основными задачами для национальных государств.

Опрос был проведен среди молодых европейцев от 16 до 26 лет в Германии, Франции, Греции, Италии, Польши, Испании и Великобритании. С 14 февраля по 4 марта было опрошено 6080 человек.

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