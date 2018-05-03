Британские ученые научились редактировать гены крови

Биологи из Бристольского университета стали на шаг ближе к редактированию крови для пациентов с редкими группами крови.

Исследователи представили технологию, которая поможет вырабатывать клетки крови для переливания тем пациентам, для которых не нашлось доноров, пишет Science Alert.

Исследования Эшли Тойи и его коллег из Бристольского университета в Великобритании показали, что при помощи технологии CRISPR можно удалять из клеток гены редких групп крови.

Разные группы крови у разных людей определяются наличием или отсутствием так называемых антигенов на поверхности эритроцитов. Когда дело доходит до переливания крови, очень важно принимать во внимание группы крови. Существует 36 различных систем групп крови, которые классифицируют более 350 антигенов, которые появляются на красных кровяных клетках в разных комбинациях. Переливание крови от несовместимого донора приводит к иммунному ответу, который вызывает разрушение эритроцитов, и может угрожать жизни.

Новый механизм работает аналогично функции "найти и заменить": фермент Cas9 разрезает ДНК в месте, выбранном по образцу. После этого специфические гены, которые могут вызвать имунные реакции, удаляются. В перспективе это может помочь пациентам с такими врожденными заболеваниями, как талассемия и серповидноклеточная анемия.

Ученым все еще далеко от выращивания клеток крови в лаборатории в достаточно больших количествах, чтобы использовать их для переливания крови. Однако, как только технические препятствия будут преодолены, первыми получателями таких клеток, скорее всего, станут пациенты, для которых трудно или невозможно найти донора. Новое исследование показывает, что теперь можно адаптировать антигенный профиль линий клеток крови к потребностям этих пациентов.