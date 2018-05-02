Митингующие в Ереване разблокировали все дороги и улицы

В Ереване демонстранты открыли все дороги и улицы, которые перекрыли утром 2 мая.

Как сообщает NEWS.am, блокировка с дорог и улиц была снята по просьбе лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна, который призвал всех собраться в 19:00 на Площади Республики, где должен состояться очередной митинг.

Митингующие направились к Площади Республики.

1 мая 2018 года парламент Армении на специальном заседании не поддержал единственного кандидата на пост премьер-министра страны Пашиняна.

2 мая 2018 года в Армении возобновились акции протеста, рано утром ее участники перекрыли дорогу, ведущую к ереванскому международному аэропорту Звартноц. Также полностью прекращено движение поездов. В Гюмри, где расположена российская военная база с 3000 военнослужащими, сторонники Пашиняна заняли помещение мэрии.