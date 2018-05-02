Лукашенко приказал КГБ информировать народ о своей работе

Лукашенко поручил, насколько это возможно, подробно информировать общественность о результатах деятельности органов госбезопасности.

"Чтобы не говорили, что мы тут пеленой покрыли все, прячем от народа. То, что надо, мы прячем, потому что это не разглашается. Но в большинстве своем прятать нечего", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В ходе встречи он отдельно затронул проблему борьбы с коррупцией.

"Я уже как-то говорил по поводу работы КГБ и благодарил коллектив. Еще раз хочу подчеркнуть, что эффективная борьба с коррупцией видна. В КГБ этому придают большое значение. Молодцы ребята, которые работают в этом направлении", - сказал он.

По словам Лукашенко, у КГБ есть и специфические направления работы, которые больше никто не может осуществлять. Это в том числе разведка, контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита конституционного строя.

"Это не снимается. Все должны понимать, и общество в том числе, что комитет в этом плане работает. И закономерный вопрос: у нас здесь какие результаты?" - поинтересовался он.

Луашенко также обратил внимание на вопросы общественной безопасности.

"У нас прошел ряд крупных мероприятий с большим скоплением населения. И впереди День Победы, День Независимости. Здесь мы должны также видеть, есть ли у нас проблемы накануне этих мероприятий. Ну, и вообще, как комитет оценивает ситуацию в сфере общественной безопасности?", - сказал он.