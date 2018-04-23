Последнее обновление: 23.04.2018 15:27

В Ереване десятки людей в военной форме присоединились к протестующим

Десятки людей в военной форме присоединились к акции против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна.

Они утверждают, что служат в вооруженных силах Армении. Оружия у людей в военной форме при себе нет, от комментариев они отказываются.

Министерство обороны пока ситуацию не комментирует.

Акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля. В рамках нового устройства государства, ставшего парламентской республикой с 9 апреля, премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна на пост председателя правительства.

В воскресенье очередное шествие оппозиции остановили в районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Премьер-министр назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полицейские разогнали митинг, а его организаторов во главе с Пашиняном принудительно удалили с места собрания. Позднее их задержали.

Специальная следственная служба Армении уточнила, что задержаны 24 человека в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, среди них трое депутатов — лидеров протеста.

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