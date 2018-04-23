Последнее обновление: 23.04.2018 15:27

Нацсобрание Франции одобрило в первом чтении законопроект об иммиграции

Национальное собрание Франции одобрило в первом чтении законопроект о предоставлении политического убежища и миграционной политике, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Всего "за" проголосовали 228 человек, "против" — 139, еще 24 воздержались.

Ранее в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) Франции обсуждался правительственный законопроект о предоставлении политического убежища и миграционной политике.

В ответ глава правой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен представила альтернативный правительственному законопроект по миграционной политике, среди предлагаемых партией действий — выдворении всех лиц, нелегально въехавших на территорию Франции.

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