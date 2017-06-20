В Беларуси розничный товарооборот в январе-мае просел на 0,1%

Розничный товарооборот в январе-мае 2017 года составил 14,8 млрд рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2016 года.

Как сообщает Национальный статистический комитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88% розничного товарооборота республики, составил 13 млрд рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-мае составил 14,9 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2016 года.

За пять месяцев 2017 года оптовый товарооборот составил 29,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к к уровню января-мая 2016 г.