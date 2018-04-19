Заработала бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk

Бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk стала доступна в Минске с 19 апреля.

Под одним названием объединены более 115 общественных точек доступа, установленных компанией «Деловая сеть».

«Ранее воспользоваться бесплатным доступом в интернет можно было, подключившись к сети Wi-Fi.BN.BY. Это тестовое название, которое было не самым понятным, особенно для иностранцев. Мы изучили опыт европейских столиц и решили объединить все наши точки бесплатного Wi-Fi в единую сеть под названием Free Wi-Fi Minsk», - пояснил генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко.

Сетью Free Wi-Fi Minsk можно воспользоваться во многих крупных торговых центрах, десятках кафе, автозаправочных станциях «А-100 АЗС», в ряде больниц, гостиниц, отделений банков. Для подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль. Последующие авторизации в сети будут проходить у пользователя автоматически. После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени.