Главой Лондонской фондовой биржи назначен ветеран Goldman Sachs Дэвид Швиммер

London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), назначила на пост главного исполнительного директора Дэвида Швиммера, проработавшего 20 лет в Goldman Sachs Group Inc.

Он займет должность CEO и войдет в состав совета директоров LSE с 1 августа.

Швиммер, которому сейчас 49 лет, возглавлял в Goldman Sachs глобальные инвестиционно-банковские операции в сфере металлов.

Годовая зарплата Швиммера составит 775 тыс. фунтов стерлингов, также он может получить бонусы на сумму более чем вдвое выше базовой ставки.

Предыдущий глава LSE Ксавье Роле ушел с поста в ноябре 2017 года. Временно исполняющим обязанности CEO был назначен Дэвид Уоррен, который теперь займет позицию главного финансового директора.