Спасение Дерипаски от санкций оплатят налогоплательщики

Правительство России начнет подготовку мер государственной поддержки компаний, попавших под новые санкции США, заявил в понедельник заявил в понедельник глава кабмина Дмитрий Медведев.

Помощь должны получить все предприятия миллиардера Олега Дерипаски, которые были внесены "черный список" американского Минфина.

"Это касается и металлургов, и энергетического сектора", - сказал Медведев, недвусмысленно намекая на "Русал", в котором Дерипаска контролирует 48%, и холдинг En+, в который помимо алюминиевых заводов входят электростанции суммарной мощностью почти 20 гигаватт.

Поддержка потребуется и для обеспечения "торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса", добавил Медведев: "Рособоронэкспорт", ежегодно продающий оружия на 15 млрд долларов, также включен в "черный список" США.

Попадание в SDN list означает полный запрет для американских резидентов на владение акциями и облигациями подсанкционных компаний и любые расчеты с ними.

Фактически Минфин США дал американским юрлицам месяц (до 7 мая) на то, чтобы полностью выйти из всех вложений в бизнес Дерипаски - "Русал", группу ГАЗ и En+. До 5 июня должны быть свернуты все операции и договоренности с ними. Запрещаются в том числе сделки через третьих лиц, которые также могут попасть под санкицонный режим.

Для "Русала" это с высокой вероятностью означает дефолт по еврооблигациям, предупреждают аналитики Райффайзенбанка: фактически санкции запрещают операции через корчета в американских банках, делая невозможными долларовые расчеты и, как следствие, погашение займрв перед западными кредиторами.

На полное рефинансирование долгов попавших под санкции компаний потребуется 13 млрд долларов, оценивает глава операций на фондовом рынке РФ "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Это почти 800 млрд рублей по текущему курсу - больше, чем за год федеральный бюджет тратит всю систему высшего образования (626 млрд рублей) или здравоохранение (450 млрд рублей), пишет finanz.ru.

Пока ситуацию помогают удерживать относительно высокие цены на алюминий: 2100 долларов за тонну - это примерно на 20% выше уровня, за которым рентабельность "Русала" начнет ухудшаться, говорит Ващенко.

Впрочем, продавать в прежних объемах компания уже не сможет: глобальные американские трейдеры откажутся от сделок, а в США уходило 18% продукции "Русала", напоминает Райффайзенбанк. Придется искать каналы для продаж через Азию, а это существенно снизит и маржу, и объем операций, считают в банке.