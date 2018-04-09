В интернете собирают подписи против инициативы властей продавать и передавать дороги частникам

В Беларуси рассматривается предложение находящиеся в госсобственности дороги передать частникам. Такие участки трасс могут стать платными не только для водителей-иностранцев, но и для белорусов.

Новость вызвала возмещение и протест. Что вылилось в интернет-петицию, под которой в настоящее время идет сбор подписей.

«Государственные дороги относятся к категории общих и социальных благ. Граждане, целые поколения, уже заплатили за данные дороги своими налогами, в том числе не один раз, включая и двойной дорожный побор, – говорится в обращении.

Почему граждане должны выкладывать каждый раз деньги за проезд по ним?

Существование платных дорог по своей сути имеет смысл лишь до тех пор, пока по бесплатным дорогам будет "невозможно" проехать. Мировой опыт внедрения платных дорог показывает, что создание частных дорог сопровождается упадком бесплатных, так как вместо того, чтобы создать систему, которая позволяет мобилизовать деньги на строительство общественных дорог, власти идут по пути поддержки частных.

Всего в мире больше 23 миллионов километров дорог и лишь 140 тысяч километров — платные, как правило, скоростные безопасные автомагистрали с разрешенной скоростью более 100 км/ч, ПОСТРОЕННЫЕ ЧАСТНИКАМИ С НУЛЯ! Платные дороги эффективны для населения и экономики при соблюдении двух условий: бесплатная КАЧЕСТВЕННАЯ альтернатива и приемлемая цена проезда.

Когда государство делает народные дороги частными, то выводит их категории общих благ, поскольку они становятся доступны не для всех и перестают выполнять свою основную функцию - социальной доступности.

Передача находящихся в государственной собственности дорог частникам - это преступление перед нацией.

Напомним, 2 апреля 2018 года министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Анатолий сообщил о намерении внести изменения в Закон Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».

«В целях взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях законопроектом предлагается урегулировать возможность передачи автомобильных дорог, находящихся в собственности государства, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о государственно-частном партнерстве, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям во владение, пользование, в том числе в безвозмездное пользование, для осуществления дорожной деятельности».