Последнее обновление: 04.04.2018 12:14

В Германии число радикальных исламистов увеличилось до 11 тысяч

В Германии число салафитов выросло до 11 тысяч человек, согласно данным земельных ведомств по охране конституции.

Это означает, что за последние пять лет число опасных исламистов в Германии удвоилось. В 2013 году в ФРГ, по данным Федерального ведомства по охране конституции, в стране насчитывалось 5 тыс 500 салафитов.

Эксперты констатируют замедление прироста числа салафитов в Германии, однако отмечают, что тенденции к стагнации или снижению данных показателей пока не видно.

Примечательно, что прирост числа опасных исламистов более заметен в менее крупных федеральных землях Германии, таких как Гамбург и Берлин.

Ранее сообщалось, что в Германии растет число мигрантов, которых нельзя отправить домой.

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