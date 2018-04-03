В Новой Зеландии провели эксперимент и сократили рабочие дни

В Новой Зеландии руководство финансовой компании Perpetual Guardian решило провести в марте этого года эксперимент: количество рабочих дней для сотрудников они уменьшили до четырех в неделю, однако сумма зарплаты не менялась.

Как пишет The Guardian, в течение шести недель компания планирует собрать данные о производительности сотрудников и проанализировать их.

В случае если новый график работы будет эффективный, то компания планирует внедрить его в июле.

Большинство сотрудников утверждает, что новый график им нравится.

Глава компании Эндрю Барнс считает, что благодаря дополнительному выходному люди стали более энергичными. "Люди стали более позитивными, потому что внезапно у них нашлось время делать то, что они раньше не успевали", - подчеркнул он.